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В РПЦ высказали отношение к женщинам с крашеными волосами

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Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Николай Савченко высказал отношение к женщинам с крашеными волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Так, он рассказал, что в Ветхом Завете нет конкретных предписаний о внешнем виде в отличие от Нового. «В них говорится о том, чтобы женщины украшали себя скромностью, а не "внешним плетением волос", причем под этими словами подразумевается не обычная женская коса, а различные вычурные и вызывающие прически», — заявил представитель РПЦ.

При этом Савченко отметил, что существуют определенные рамки и требования для православного человека, которые он должен соблюдать. Кроме того, священнослужитель назвал крашеные пряди простым развлечением. «Поэтому красить волосы в яркие цвета — это баловство и этого лучше не делать», — посоветовал он.

В октябре 2021 года в РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма Василия Блаженного модели. Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Лолиту Богданову, которая позировала в центре Москвы с приподнятым топом и без нижнего белья, можно простить, если она не просто извинится, но и раскается.

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Источник — lenta.ru
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