Россиянам раскрыли неочевидные признаки взлома смартфона

27.04.2023 | 16:48

Эксперт по компьютерным сетям и преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов раскрыл россиянам неочевидные признаки взлома смартфона. В беседе с «Газетой.ru» он рассказал, что быстрая разрядка смартфона, постоянные подвисания и появление на нем скриншотов, которые пользователь не делал, может свидетельствовать о взломе устройства.

IT-специалист предупредил, что зависание устройства без причины, в том числе после диагностики в сервисе, может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность смартфона пользователя. «Например, для генерации интернет-трафика или майнинга», — пояснил он.

Помимо этого, на появление в устройстве шпионских или майнинговых программ может указывать быстрая разрядка аккумулятора, отметил Ситнов. По его словам, если при недолгом использовании смартфона батарея «тает на глазах», это свидетельствует о посторонних фоновых процессах.

Вместе с тем возможно появление более сложного взломщика — кейлогера, который может получить доступ к микрофону или к экрану, рассказал эксперт. «В случае экрана возможно появление в галерее скриншотов, которых вы не делали, но это если они не прячутся в скрытых системных файлах. Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт», — отметил он.

Еще одним признаком взлома, как сообщил Ситнов, является появление на смартфоне новых приложений, которые постоянно требуют доступа к файловой системе, микрофону, камере и прочим элементам устройства. При нахождении подозрительных приложений следует их удалить и отозвать у них «лишние» права доступа, подчеркнул специалист. Стоит также проверить смартфон антивирусом, и, если взлом подтвердится, произвести сброс данных, добавил он.

«Повышенный нагрев смартфона в области чипсета может происходить из-за работы программ в фоновом режиме, например при майнинге. Особое внимание стоит обратить в том случае, если смартфон лежит в бездействии, а область чипсета нагревается», — отметил эксперт.

Если с работой смартфона все хорошо, а приложения вылетают или вовсе не включаются — это, по словам эксперта, может свидетельствовать о сбое файловой системы или действии вредоносного ПО. Он пояснил, что программы-перехватчики встраиваются в системные программы, чтобы не быть обнаруженными, из-за чего происходят сбои в стандартных функциях смартфона.

Ранее Ситнов назвал главным признаком опасности открытого Wi-Fi-подключения отсутствие идентификации пользователей. Специалист рассказал, что надежная общественная сеть должна требовать авторизацию.