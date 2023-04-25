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Врач перечислила разрешенные при гипертонии физические нагрузки

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Плавание, танцы и пешие прогулки являются разрешенными при гипертонии физическими нагрузками, заявила врач-терапевт СберЗдоровья Алена Хрипкова. Некоторые другие полезные для людей с высоким давлением виды спорта она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Хрипковой, физическая активность необходима людям с гипертонией, так как помогает контролировать повышенное артериальное давление, снижает вес и холестерин, укрепляет сердце и уменьшает уровень стресса. Лучшими вариантами спортивных нагрузок врач назвала езду на велосипеде, подъемы по лестнице, танцы, работу в саду, бег трусцой, плавание и пешие прогулки.

Помимо кардиотренировок, Хрипова рекомендовала не забывать о силовых упражнениях — они также снижают уровень повышенного артериального давления. Важно не только правильно подобрать физическую активность вместе с лечащим врачом или тренером, но также пробовать разные варианты, чтобы найти именно тот, который доставляет удовольствие.

Врачи рекомендуют гипертоникам избегать упражнений высокой интенсивности — некоторые нагрузки способствуют резкому повышению давления. К ним относятся жимы из положения лежа и становая тяга, кросс-фит, силовая аштанга-йога.

Терапевт посоветовала гипертоникам заниматься регулярно, от двух до пяти раз в неделю в зависимости от интенсивности нагрузки. При этом, по ее словам, необходимо контролировать артериальное давление до и после тренировки, а также следить за питанием и соблюдать водно-солевой баланс.

Ранее сосудистый хирург Алан Дэвис рассказал о пяти симптомах, предвещающих проблемы с сердцем. Одним из наиболее распространенных необычных предвестников проблем с сердечно-сосудистой системой он назвал онемение конечностей.

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Источник — lenta.ru
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