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В стране и мире

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье

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Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, рухнувший летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborne. Предположительно, дрон-камикадзе был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Масса беспилотника составила около 85 килограммов. Он упал с неба, зацепившись за деревья, еще днем 23 апреля. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.

По информации Mash, среди обломков UJ-22 обнаружили канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластичной взрывчатки С4.

Рухнувший дрон в Подмосковье оказался с 17 килограммами взрывчатки, пишет издание Baza в Telegram-канале.

13 апреля сообщалось, что сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали заметили беспилотник в небе над станцией. До этого на одной из линий электропередачи (ЛЭП) произошло короткое замыкание, из-за чего под ней выгорела трава. Пострадавших в результате инцидента не было.

Фото t.me/shot.

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Источник — lenta.ru
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