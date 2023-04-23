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В стране и мире

В Подмосковье на помойке нашли американский гранатомет

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Житель подмосковного Раменского нашел на помойке гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина собирал картон и жестяные банке в мусорном контейнере, находящимся за супермаркетом. Он заметил необычный тубус, который оказался американским гранатометом SMAW.

Пенсионер вызвал полицию, находку забрали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что гранатомет оказался стреляным.

Силовики будут устанавливать подробности об оружии и его владельце.

Ранее в апреле сообщалось, что в лесополосе под Истрой Подмосковья нашли ящик с гранатометом. Оружие находилось неподалеку от садового товарищества «Квант» в деревне Деньково, его владельцы не были установлены. На место приехали полицейские.

Фото t.me/ENews112.

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Источник — lenta.ru
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