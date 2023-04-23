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В стране и мире

В Duracell подтвердили намерение уйти из России

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Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев в комментарии Telegram-каналу «Подъем» подтвердил подлинность письма о скором уходе бренда из страны, в котором он обращается к бизнес-партнерам, однако отказался предоставить какие-либо дополнительные комментарии.

Единственное замечание, которое сделал Коротаев, касается экологических проектов, их компания хочет сохранить. Сам документ ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

В тексте письма содержится просьба предоставить документы для проведения окончательных взаиморасчетов. Глава российского отделения Duracell утверждает, что компания расторгнет все коммерческие контракты в России, распродаст все запасы, а после прекратит продажу любой продукции компании на территории страны.

Представитель «Колорс груп», одного из официальных дилеров Duracell в России, заявил ТАСС, что компания пока не получила уведомлений о прекращении сотрудничества.

После начала боевых действий на Украине продукцию Duracell на некоторое время включали в перечень товаров для параллельного импорта. Однако позднее ее исключили из списка вместе с другими компаниями, которые возобновили поставки в Россию.

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Источник — lenta.ru
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