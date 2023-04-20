Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО

20.04.2023 | 15:31

Российские муниципалитеты должны следить за нуждами и потребностями семей участников специальной военной операции (СВО).

Такое поручение дал президент Владимир Путин во время Совета по местному самоуправлению. Трансляция мероприятия ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

Путин добавил, что при работе с семьями участвующих в СВО военнослужащих нужно проявлять порядочность и неравнодушие. Кроме того, президент поручил российским чиновникам «с теплотой и заботой» оказывать помощь коллегам с новых территорий.

Анонсируя выступление главы государства на Совете, пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что это будет «весьма содержательное мероприятие».

3 апреля Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших солдат «Защитники Отечества». Задача фонда - создание условий для достойной жизни участникам СВО и членам их семей.