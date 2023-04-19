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В стране и мире

В России захотели сделать три ступени высшего образования

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В новой системе высшего образования в России будет три ступени — базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Об этом говорится в презентации, которую показал глава Минобрнауки страны Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

Из презентации следует, что базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет. Этот уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету, при этом он должен обеспечить междисциплинарный и практико-ориентированный подход к подготовке кадров.

Специальное образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку или аспирантуру. Оно должно будет обеспечивать углубленную подготовку кадров. Доступ к нему будет открыт исключительно для тех, кто закончил базовое высшее образование.

В отдельный уровень, как ранее заявил глава ведомства, предлагается выделить аспирантуру, которая станет этапом профессионального обучения, направленного на подготовку научных и научно-практических кадров.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Фальков счел, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Источник — lenta.ru
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