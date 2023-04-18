В России младенец насмерть обварился кипятком из электрочайника

18.04.2023 | 12:05

В Иркутской области девятимесячный мальчик обварился кипятком и умер спустя несколько дней в больнице. О трагическом случае в Жигаловском районе сообщает региональный главк СК России во «ВКонтакте».

По версии следствия, 21-летняя мать оставила младенца без присмотра в кровати возле подоконника со стоявшим на нем электрочайником с горячей водой. Ребенок потянул на себя провод, что привело к опрокидыванию чайника в кровать.

После случившегося мальчика доставили госпитализировали с термическим ожогом 51 процента тела. Он скончался спустя шесть дней.

В отношении матери ребенка завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Похожий случай произошел в марте в Красноярском крае, где четырехлетний ребенок умер, опрокинув на себя чайник с кипятком. По данным МВД России, мать мальчика решила лечить ребенка сама и не обращалась за квалифицированной медицинской помощью. Кроме погибшего мальчика, в семье воспитываются еще трое детей.