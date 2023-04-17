Россиянам перечислили напитки для похудения

17.04.2023 | 16:41

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила россиянам напитки для похудения. Ее комментарий публикует Life.

Так, уменьшению аппетита способствуют кофе и какао, отметила специалистка. В то же время улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ сок квашеной капусты. Последний, по словам медика, можно сливать и пить отдельно.

Кроме того, полезными окажутся напиток из барбариса, женьшеня и пажитника, а также разведенная в воде куркума, заявила собеседница издания.

При этом она посоветовала обратить внимание на рыбий жир. Так, Мухина порекомендовала выпивать одну чайную ложку сока из консервов печени трески в день.

Ранее фитнес-тренер назвал россиянам неочевидный способ, с помощью которого можно похудеть без тренировок. Так, в избавлении от лишнего веса поможет ходьба.