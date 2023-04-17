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В стране и мире

Малышева раскрыла влияние очистителей воздуха на здоровье

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Терапевт, телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман раскрыли влияние очистителей воздуха на здоровье. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они предупредили, что использование озонаторов и ионизаторов приводит к аритмии, а также увеличивает риск развития рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, врачи не одобряют использование очистителей воздуха, в частности ионизаторов и озонаторов. «Ионы соединяются с пылью и осаждают ее, но, так как мы этим дышим, осесть может к нам на гортань или легкие», — объяснила Малышева.

Они также предупредили о другой опасности: очистители воздуха нарушают сердечный ритм, что может в дальнейшем привести к аритмии, рассказали специалисты. «Когда мы находимся под постоянным воздействием озона, окислительный стресс в нашем организме увеличивается, это мешает нашему сердцу работать в правильном ритме», — объяснил Гандельман.

Помимо этого, по словам врачей, у людей, которые подвержены в высоких концентрациях озону, увеличивается риск развития злокачественных образований. «Может развиться рак легких, рак печени или рак желудочно-кишечного тракта», — пояснил кардиолог.

Ранее Малышева предупредила о смертельной опасности самолечения. Доктор призвала не использовать препараты не по назначению, так как это зачастую приводит к летальным исходам.

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Источник — lenta.ru
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