В Генштабе высказались о сохранении отсрочек для призывников

15.04.2023 | 11:45

Все существующие на сегодняшний день для граждан отсрочки от воинской службы сохранены в полном объеме в рамках весеннего призыва 2023 года.

Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — высказался представитель ведомства.

Ранее в Генштабе сообщили, что в рамках весенней призывной кампании повестки получили 52 тысячи человек. При этом 21 тысяча призывников признана годными к службе, 29 тысяч человек получили отсрочки по законным основаниям.

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах начался в России 1 апреля. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, в армию планируется направить 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.