Врач объяснил появление толстого 120-сантиметрового червя в теле россиянина

14.04.2023 | 16:20

Толстый 120-сантиметровый бычий цепень мог появиться в организме жителя Уфы через плохо приготовленное мясо. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач педиатр, российский инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, заразиться ленточным червем можно не только через мясо крупного рогатого скота, но и от диких животных, которых человек потребляет в пищу. При недостаточной термической обработке мяса оказавшиеся в нем личинки бычьего цепня сохраняют жизнеспособность.

«Попадая в организм, паразит выходит из оболочки и внедряется в кишечник. Если длительное время человек не принимает антигельминтные (противоглистные — прим. «Ленты.ру») препараты — а по-хорошему их надо принимать с периодичностью раз в два года, - то, естественно, в организме бычий цепень может достигать длины не только в 120 сантиметров, но и гораздо больших размеров», — объяснил Тимаков.

При этом, находясь в человеке, паразит меняет чувствительность носителя к различным факторам, в том числе к аллергенным, а также влияет на иммунитет. Кроме того, появляются заболевания кишечного тракта и метаболические нарушения. «Это все благодаря тому, что там [в кишечнике] живет этот самый цепень и выделяет определенный токсин. Так он еще и сам поражает стенки нашего кишечника», — рассказал инфекционист.

По его словам, признаки заражения ленточным червем вполне можно перепутать с обыденными симптомами, которые обычно связывают с переутомлением или употреблением несвежей пищи. Носитель паразита может чувствовать слабость, усталость и жаловаться на проблемы с желудком. Также на коже могут появляться высыпания.

Тимаков добавил, что за последнее десятилетие случаев заражения ленточными червями стало меньше, так как санитарные службы начали строже следить за качеством продукции, которая поступает на рынки. Однако природные очаги циркуляции личинок паразита остаются, поэтому риск их попадания в организм остается. «Помимо контроля государства, должен быть еще и личный контроль за качеством мяса и степенью прожарки продукта», — подчеркнул Тимаков.

Ранее стало известно, что в Уфе хирурги удалили из организма 58-летнего россиянина ленточного червя длиной более метра. Пациент поступил в больницу с выраженными болями в животе, тошнотой, многократной рвотой и другими характерными симптомами. Врачи начали лечить его от кишечной непроходимости, но состояние больного не улучшалось. После хирургического вмешательства в теле мужчины нашли 120-сантиметрового паразита.