Сетевое издание|18+|Четверг|13 апр 2023|17:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Петербурге таксист попытался изнасиловать в машине 15-летнюю пассажирку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Санкт-Петербурге водитель такси попытался прямо в машине изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, девочка вызвала такси вечером 9 апреля, чтобы отправиться домой после прогулки с подругами. По словам школьницы, она села на заднее сиденье. Во время поездки водитель интересовался возрастом пассажирки, а также тем, кто ее провожал.

Недалеко от места назначения мужчина остановил машину, заблокировал двери и перебрался в заднюю часть машины, где находился ребенок. Как рассказала девочка, одной рукой нападавший залез ей под брюки, а вторую — положил на грудь. После этого школьница резко ударила мужчину в область паха и выбежала на улицу.

Как пишет автор материала, школьница сообщила о произошедшем матери только 11 апреля, а на следующий день отправилась в больницу. Сотрудничал ли таксист с какой-либо компанией или являлся частником, неизвестно. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области безработный мужчина надругался над 11-летней школьницей. Как стало известно, девочка играла на детской площадке, когда к ней подошел россиянин и за деньги предложил пройти с ним, заманив ее таким образом в заброшенный туалет. Внутри преступник несколько раз ударил ребенка и начал трогать за интимные места.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Путин заявил о пользе льгот на покупку «вторички»

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте