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В стране и мире

Назван самый вредный шоколад

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый вредный шоколад. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист отметила, что белый шоколад наименее полезен для здоровья, поскольку в отличие от темного не содержит какао-бобов. По ее словам, в его состав входит какао-масло, которое имеет не очень приятный вкус. В связи с этим в белый шоколад добавляют больше сахара, молоко и различные ароматизаторы, пояснила она.

Соломатина подчеркнула, что в итоге такой продукт получается более калорийным. Она порекомендовала употреблять темный шоколад. По ее словам, чем выше в нем содержание какао-бобов, тем лучше. «Если в плитке больше 68 процентов какао, то этот шоколад считается хорошим», - сказала она.

Ранее диетолог назвала главные принципы здорового питания. Она указала на то, что как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний.

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Источник — lenta.ru
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