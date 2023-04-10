Врач предупредила о вреде имеющихся в каждой аптечке лекарств

10.04.2023 | 15:41

Оксолиновая мазь и зеленка могут причинять вред здоровью, предупредила педиатр «Сервиса доказательной медицины DocMa» Ольга Комарова. О том, что не нужно использовать имеющиеся в каждой аптечке лекарства, врач рассказала «Ленте.ру».

Оксолиновая мазь

В носовой полости человека есть едва заметные «реснички» мерцательного эпителия. Их колебательные движения продвигают слизь в сторону носоглотки, таким образом защищая организм от попадания инфекции. Расположенные у входа в нос густые волоски задерживают более крупные частицы, рассказала врач.

При использовании оксолиновой мази реснички мерцательного эпителия, смазанные густым, липким слоем препарата, склеиваются и не могут нормально функционировать. В результате пыль и вирусы попадают в носовую полость.

Для защиты от вирусов следует промывать нос солевыми растворами, а не пользоваться мазью, объяснила Комарова.

Зеленка

Спиртовой раствор бриллиантового зеленого, обычно называемый «зеленкой», есть в каждом доме. Ее используют для обработки ран и подсушивания кожных высыпаний. Часто раствор применяют для обработки пуповин новорожденных.

Современные врачи настаивают, что пуповина должна держаться в чистоте и сухости. Местное использование антисептиков не только не уменьшает частоту инфекций, но и способствует задержке отпадения пуповинного остатка. То есть все растворы, которые использовали раньше, могут навредить естественному заживлению пуповины, отметила педиатр.

Зеленку используют и при ветряной оспе, продолжила Комарова. Однако под зеленым слоем не видно, как ведут себя высыпания. Часто пациенты приходят к врачу уже «разукрашенными», что лишь затрудняет диагностику болезни.

«Появление воспаления или присоединение вторичной инфекции также сложнее отследить под слоем зеленки. И главное - зеленка не снимает раздражающий зуд вопреки распространенному мнению», - прокомментировала Комарова.

Фукорцин

Использовать анилиновый краситель - фукорцин-— не следует по тем же причинам, что и зеленку. Он не способствует заживлению, а затягивает его. При его применении невозможно рассмотреть окрасившиеся элементы и понять, с каким заболеванием приходится иметь дело, отметила педиатр.

«Чем же тогда мазать раны и высыпания? Растворами каламина, ветригарда, поксклина. Они не только препятствуют присоединению вторичной инфекции, но и снимают зуд», - рекомендовала Комарова.