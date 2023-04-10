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В стране и мире

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии

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Инициативы о пасхальном перемирии с Украиной в зоне специальной военной операции (СВО) отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась страстная неделя», - объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ранее Москва уже предлагала инициативы по перемирию, но они были сорваны из-за нежелания Киева следовать такому режиму.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с папой Римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине на период празднования Пасхи католиками и православными.

В Кремле подчеркнули, что не слышали официальных заявлений Ватикана на этот счет.

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Источник — lenta.ru
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