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В стране и мире

Российским школьникам предложили платить за пятерки

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В Госдуме предложили перечислять российским школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки. Автором инициативы стала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова, передает РИА Новости.

Свое обращение о возможной плате учащимся она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учeбной успеваемости», - пояснила Скрозникова.

По мнению депутата Госдумы, кабмину следует провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на «Пушкинскую карту» для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость.

«Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на "Пушкинскую карту"», - подчеркнула Скрозникова.

3 марта член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал «Ленте.ру», что пока нет необходимости вводить в российских школах строгую униформу единого образца.

До этого заместитель министра просвещения Андрей Корнеев заявлял, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

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Источник — lenta.ru
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