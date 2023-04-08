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В стране и мире

В российском зоопарке из-за инсульта утонула белая медведица

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Белая медведица по имени Забава утонула в Большереченском зоопарке в Омской области после инсульта. Об этом глава областного минкульта Юрий Трофимов сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Сведения о смерти медведицы ранее стали распространяться в соцсетях. Пользователи сообщали, что Забава не смогла выбраться из проруби, которую для нее ранее сделали сотрудники зоопарка.

В Минкульте российского региона опровергли данные о выдолбленной для животного проруби, сообщив, что медведица сама создала себе места для купания во льду, однако подтвердили, что животному не удалось вынырнуть из бассейна. После этого медведицу из воды достали водолазы. Затем специалисты провели вскрытие.

«Итог вскрытия печальный — кровоизлияние в мозг. Инсульт поражает и животных, не только в зоопарках, но и в дикой природе. Когда это произошло, Забава находилась в воде», — написал Трофимов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании удалось вылечить собаку, которая страдала от алкоголизма.

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Источник — lenta.ru
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