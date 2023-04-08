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В стране и мире

Сержант выстрелил в лицо командиру погибшего в Мариуполе брата

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Севастопольский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего-контрактника Исмаила Дзангиева. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Дзангиев выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, обвинив его в гибели родственника в бою. Адвокаты настаивают на том, что обвиняемый не отдавал отчета своим действиям из-за психического расстройства, вызванного потерей близкого человека. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы этого не подтвердили.

Инцидент произошел в Мариуполе год назад. 29-летний сержант Исмаил Дзангиев, заместитель командира первого взвода в составе батальонно-тактической группы, вместе со своим 20-летним братом Зелимханом участвовал в СВО с самого начала.

По предварительным данным, военные попали в засаду, во время выхода из которой Зелимхан и еще несколько его сослуживцев погибли. После боя старший брат пытался отыскать младшего. Не сумев его найти, он обвинил в случившемся несчастье командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова, который не смог внятно объяснить, где находятся его подчиненные.

В ходе ссоры Дзангиев выстрелил из пистолета в лицо сослуживцу, после чего продолжил поиски брата и нашел его убитым. Несмотря на серьезное ранение, врачи смогли спасти Ларионова.

Ранее сообщалось, что в Дагестане посмертно присвоили звание Героя России участнику специальной военной операции старшему лейтенанту Шамилю Магомедову. Он был командиром мотострелкового взвода, участвовал в спецоперации с первых дней.

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Источник — lenta.ru
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