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В стране и мире

Мужчина неудачно высморкался и оказался прикован к кровати

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Мужчину из Австралии разбил паралич после того, как он неудачно высморкался в ванной комнате. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 2 января 2022 года с жителем города Сидней, который не пожелал назвать своего имени. Кирсти Броннер, супруга пострадавшего, рассказала, что он отправился в ванную, а через некоторое время оттуда раздался «громкий хлопок».

Женщина вбежала в ванную и обнаружила мужа на полу без сознания. В больнице выяснилось, что мужчина парализован.

«Я страшно переживала. Потом они позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку в ванной, который вызвал повреждение спинного мозга. А степень повреждения станет известна только после анализов и операции», - рассказывает Броннер.

Австралиец провел на операционном столе шесть часов. Затем последовали полгода восстановительной терапии, однако мужчина все равно оказался прикован к кровати. Со временем его состояние несколько улучшилось, однако он все еще не может стоять. Врачи заявили, что полное выздоровление в его случае маловероятно, несмотря на все попытки реабилитации.

Кирсти Броннер также вспомнила, что за день до несчастного случая супруг сказал ей, что «приближается нечто плохое». Женщина говорит, что воспоминания об этих словах мужа до сих пор «пробирают ее до мурашек».

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Источник — lenta.ru
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