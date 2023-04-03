В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы

03.04.2023 | 14:04

Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, его генеральная репетиция пройдет 7 мая. Такие подробности подготовки сообщили на сайте Кремля.

Кремль начал процедуру аккредитации на парад и его репетицию - заявку на аккредитацию можно подать до 12 апреля.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее уточнял, что на параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

На параде Победы, посвященной 77-й годовщине победы, в прошлом году выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства тогда заявил о неизбежности конфликта с Украиной и подчеркнул, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.