Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга снова возросло

03.04.2023 | 09:32

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек. Об этом заявили в Минздраве, передает РИА Новости.

Ранее министерство здравоохранения сообщало о 30 пострадавших при взрыве - 24 из них доставили в больницы российского города, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно после взрыва.

По последним данным министерства, из 32 пострадавших 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Девушку, подозреваемую в причастности к убийству россиянина в кафе, задержали. Следствие полагает, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.