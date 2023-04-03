Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга снова возросло

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек. Об этом заявили в Минздраве, передает РИА Новости.
Ранее министерство здравоохранения сообщало о 30 пострадавших при взрыве - 24 из них доставили в больницы российского города, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно после взрыва.
По последним данным министерства, из 32 пострадавших 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Девушку, подозреваемую в причастности к убийству россиянина в кафе, задержали. Следствие полагает, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.
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