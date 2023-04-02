Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 апр 2023|09:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России продлят кредитные каникулы до конца года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Госдума России планирует продлить кредитные каникулы до конца текущего года, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, 31 марта истекает срок, в течение которого физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

«Антиковидные каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», - объяснил Аксаков.

20 октября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Закон распространяется на субъектов бизнеса, которые заключили договор до даты мобилизации единственного участника бизнеса.

В марте прошлого года Центробанк и Правительство России разработали антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программы предполагают предоставление бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года, а также инвестиционных кредитов на срок до трех лет.

Как уточнялось, на программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей, а общая сумма поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте