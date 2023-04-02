В России продлят кредитные каникулы до конца года

02.04.2023 | 08:35

Госдума России планирует продлить кредитные каникулы до конца текущего года, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, 31 марта истекает срок, в течение которого физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

«Антиковидные каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», - объяснил Аксаков.

20 октября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Закон распространяется на субъектов бизнеса, которые заключили договор до даты мобилизации единственного участника бизнеса.

В марте прошлого года Центробанк и Правительство России разработали антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программы предполагают предоставление бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года, а также инвестиционных кредитов на срок до трех лет.

Как уточнялось, на программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей, а общая сумма поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей.