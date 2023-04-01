Сетевое издание|18+|Суббота|1 апр 2023|15:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В российском городе третьеклассник принес в школу гранату

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Омске ученик третьего класса пришел в школу с гранатой и достал ее на одном из уроков. О произошедшем в российском городе инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

9-летний ученик принес боеприпас в гимназию 6 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Мальчик пронес гранату в рюкзаке, а затем на одном из уроков достал ее, чтобы похвастаться перед одноклассником. Тот сделал фото предмета и отправил матери, что впоследствии вызвало сильное беспокойство в родительском чате. В результате пришедшие в учебное заведение саперы и полицейские вынесли опасный предмет из школы.

Автор сообщения отметил, что на ребенка часто жаловались учителя и родители из-за его конфликтного поведения — он отвлекал одноклассников и дрался с ними, а также срывал уроки. Месяц назад школьника по требованию родителей перевели в параллельный класс, однако это на поведение мальчика не повлияло.

В марте стало известно о том, что в городе Дзержинске в Нижегородской области шестиклассник принес в школу пневматический пистолет и подбросил его однокласснику в рюкзак. В результате обнаруживший предмет ученик сообщил о случившемся классной руководительнице, которая вызвала в школу сотрудников правоохранительных органов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте