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В стране и мире

Россиянам рассказали о степени влияния генетики на развитие алкоголизма

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Наследственность способна оказывать воздействие на склонность человека к любым видам зависимостей, однако значительное влияние на их развитие оказывают внешние факторы. О том, в какой степени генетика влияет на развитие алкоголизма, в беседе с RT рассказала врач-генетик Ирина Колесникова.

Специалист лаборатории «Гемотест» пояснила, что зависимости, как и такие заболевания, как сахарный диабет, астма или ревматоидный артрит, развиваются по причине того, что нездоровый образ жизни или неблагоприятные условия среды усиливают дефектные гены.

«На формирование зависимости обычно влияют гены, кодирующие работу основных гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфина. Например, гены ANKK1, COMT, OPRM1, DAT1. Они отвечают за вознаграждение и удовольствие, поэтому если у человека их вырабатывается много, то и эффект развивается моментально. Иными словами, люди с определенными вариантами этих генов получают больше удовольствия от алкоголя, кофеина или никотина и меньше страдают от последствий — например, не чувствуют похмелья», — отметила эксперт.

При этом Колесникова добавила, что без влияния окружающей среды изначально предрасположенный к формированию зависимостей человек не станет зависимым и генетическая предрасположенность не говорит о том, что его с детства будет тянуть к алкоголю, сигаретам или азартным играм. Значительную роль в формировании тяги к ним будут играть привычки домочадцев, окружение, социально-экономическое положение, а также различные травмирующие эпизоды жизни. Генетик сообщила, что по результатам исследований вклад генетики в развитие зависимости от алкоголя оценили в долю до 65 процентов.

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Источник — lenta.ru
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