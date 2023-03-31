Корги прокусила ногу десятилетней российской школьнице

31.03.2023 | 09:12

В коттеджном поселке вблизи Красного Яра под Новосибирском корги напала на десятилетнюю школьницу и прокусила ей ногу. Об этом сообщает российский портал Ngs.ru.

Отец пояснил изданию, что девочка отправилась гулять на окраину поселка вместе с подругой. Там дети встретили заводчицу корги. По словам школьницы, женщина была с пятью собаками — двумя взрослыми псами и тремя шестимесячными щенками.

Когда младшая из девочек испугалась, стала кричать и отталкивать подбежавших к ней с лаем собак, одна из них укусила ее.

«Собаки были без намордников, на спущенных поводках. По словам дочки, они не слушали команд, ни "ко мне", ни "фу", а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак, только когда подошла, за поводки», — поделился россиянин.

Он подчеркнул, что заводчица корги не пыталась оказать его дочери помощь, а впоследствии даже не извинилась перед семьей. Отец отметил, что после происшествия дочь начала ходить к психологу.

Заводчица признала, что ее питомец напал на девочку. Однако женщина уверяет, что сразу же вызвалась успокаивать школьницу.

«После принесла ребенку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и еще раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить», — добавила она.

Женщина также указала, что обвинивший ее отец является сотрудником Росгвардии. Она допустила, что это обстоятельство может повлиять на разбирательство в ситуации.

Отец школьницы написал заявление в полицию, заводчица — объяснения для участкового и новосибирских следователей.

20 марта сообщалось, что в Сестрорецке Ленинградской области 15-летняя девочка попала в реанимацию после нападения шарпея.