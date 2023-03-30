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В стране и мире

Мастер маникюра назвала самые раздражающие привычки клиентов

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Мастер маникюра Дженесса Клафф с никнеймом @jenessacluff назвала самые раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь 23-летняя девушка рассказала, что не любит, когда люди опаздывают на сеанс. По ее словам, у нее есть несколько постоянных клиентов, которые часто не приходят вовремя на процедуру.

Кроме того, Клафф обратила внимание на тех посетителей, которые в течение всего сеанса ведут переписку или разговаривают по телефону. «Когда вы переписываетесь с кем-то на протяжении всей нашей встречи — это очень расстраивает и отнимает много времени. Потому что мне придется ждать, пока вы поменяете руки для того, чтобы продолжили с кем-то переписываться», — заявила она.

В заключение эксперт высказала свое недовольство насчет клиентов, которые по 20 минут выбирают цвет лака. «Они выбирают между двумя цветами, которые отличаются оттенком. Между ними едва можно заметить разницу», — объяснила она.

В феврале парикмахер Шеннон Бейкер из Австралии назвала привычки клиентов, которые усложняют ее работу. Так, стилист рассказала, что ей не нравится, когда клиенты приходят в салон за 20 минут до назначенной записи и начинают есть, ожидая своей очереди. При этом она отметила, что они просят ее не торопиться, а сами сидят с недовольным лицом.

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Источник — lenta.ru
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