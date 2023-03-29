23-летняя россиянка обвинила Wildberries в заражении опасной лихорадкой

29.03.2023 | 13:14

Жительница Уфы, которая является экс-сотрудницей склада Wildberries, обвинила маркетплейс в заражении опасной лихорадкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По словам 23-летней россиянки, она подхватила мышиную лихорадку во время работы на компанию. Девушка допустила, что инфекция возникла у нее из-за бегающих повсюду грызунов и полной антисанитарии на складе.

Жительница Уфы отметила, что руководство маркетплейса не предпринимало никаких действий по выправлению ситуации. Через какое-то время девушка попала в больницу с поражением почек. Кроме того, из-за лихорадки она временно ослепла. После больничного россиянка вернулась на работу и увидела, что на складе по-прежнему царят антисанитарные условия.

Девушка поделилась своей историей в соцсетях, а позже ее уволили. Россиянка сейчас беременна и волнуется, что ее недавний недуг может сказаться на здоровье ребенка.

Мышиная лихорадка - второе название геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это острая вирусная болезнь, которая сопровождается общей интоксикацией, склонностью к кровоточивости и поражением почек. Инкубационный период заболевания длится от 10 до 45 дней, первыми признаками мышиной лихорадки является резкий подъем температуры, тошнота, рвота, вялость, заторможенность и расстройство сна.