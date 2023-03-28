В Госдуму внесут законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

В Госдуму внесут законопроект о праве силовых ведомств сбивать любые беспилотники. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.
Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут обезвреживать исключительно воздушные БПЛА.
Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники в воде и на земле.
«Актуальность нашей инициативы - очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях», - отметил Хинштейн.
По его мнению, принять законопроект нужно «как можно быстрее».
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