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В стране и мире

В Госдуму внесут законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

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В Госдуму внесут законопроект о праве силовых ведомств сбивать любые беспилотники. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут обезвреживать исключительно воздушные БПЛА.

Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники в воде и на земле.

«Актуальность нашей инициативы - очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях», - отметил Хинштейн.

По его мнению, принять законопроект нужно «как можно быстрее».

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Источник — lenta.ru
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