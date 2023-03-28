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В стране и мире

Наследники Туве Янссон запретят использовать образы муми-троллей в России

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Наследники финской писательницы и художницы Туве Янссон отозвали лицензии на использование образов муми-троллей в России. Об этом сообщает издание VPost со ссылкой на представителей компании Moomin Characters.

Отмечается, что данное решение было принято из-за санкций и собственной позиции руководства Moomin Characters. Сотрудник агентства Brand4rent, представлявшего интересы финского предприятия в России, подтвердил приостановку выдачи авторских прав «в связи с происходящим в мире»

Известно, что из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детское мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей», которое должно было состояться на этой неделе.

Муми-тролли - бренд, основанный на сказках и комиксах Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Компания Moomin Characters была основана в 1958 году самой писательницей и ее братом Ларсом, ей до сих пор управляют члены семьи. Лицензионная продукция с изображением персонажей, в том числе знаменитые фарфоровые муми-чашки, остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии.

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Источник — lenta.ru
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