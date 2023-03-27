Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мар 2023|14:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пятилетний российский ребенок проглотил наконечник бормашины в стоматологии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Санкт-Петербурге в стоматологической клинике на проспекте Просвещения пятилетний ребенок проглотил наконечник бормашины. Об этом стало известно 78.ru.

«Я не видела, как это случилось. Возможно, плохо прикрепили наконечник, а зуб лечили верхний, вот он и выпал, ребенок проглотил. Врач это заметила, попросила ребенка выплюнуть его, но было уже поздно», — рассказала мать девочки.

По ее словам, наконечник бормашины не попал в легкие. Врачи сделали рентген и выяснили, что стоматологический инструмент находится в кишечнике. Медики посоветовали подождать, чтобы наконечник вышел из организма ребенка естественным путем. Если этого не случится, девочку ждет операция.

Мать ребенка сообщила, что не писала заявление в правоохранительные органы на стоматологию. Она надеется, что после случившегося в медицинском учреждении все будут чаще проверять.

Ранее в Москве семилетнему ребенку просверлили щеку во время приема у стоматолога. В столичном депздраве уточнили, что, после того как девочка получила травму, ей обработали рану, также ее осмотрел челюстно-лицевой хирург.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте