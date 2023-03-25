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В стране и мире

Россиянка проникла в здание мэрии и оставила 12 щенков

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На Сахалине в пятницу, 24 марта, женщина проникла в здание районной администрации Углегорска и в одном из кабинетов оставила 12 щенков. Об этом сообщает ASTV.ru.

Свой поступок россиянка объяснила тем, что в районе давно обещали построить приют, но не сделали этого. По ее словам, именно мэрия ответственна за стерилизацию животных и «раз они с улицы — значит принадлежат им».

Конфликт был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах охрану отчитали за то, что в здание прошел посторонний человек с коробкой и попросили, чтобы впредь такого не повторялось.

«В администрацию наглым образом подкинули 12 щенят. Одна из жительниц взяла на себя ответственность за этих животных, но решила ее переложить на муниципалитет, в полномочия которого не входит их содержание», — сообщила администрация в Telegram-канале.

При этом власти не стали отказываться от животных. В администрации заверили, что они не брошены, отмыты и накормлены, за ними круглосуточно ухаживают волонтеры. Неравнодушных граждан призвали взять щенков к себе домой.

Ранее в мэрию мексиканского города Акапулько пробралось дикое животное и напугало чиновников. Во время заседания городского совета с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель.

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Источник — lenta.ru
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