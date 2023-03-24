В российском регионе произошло землетрясение

В Сочи зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, заявление спасателей приводит РИА Новости.
По данным МЧС, толчки были зафиксированы в причерноморском регионе России на глубине в 10 километров, магнитуда землетрясения составила 3,4, а интенсивность — до 3 баллов.
При этом ни разрушений, ни пострадавших при землетрясении не было.
Ранее сообщалось, что землетрясение почувствовали в Уфе.
Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли почти 50 тысяч человек.
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