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В стране и мире

В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России

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Входящий во французскую группу Adeo DIY-ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») принял решение по своим магазинам в России и передаст их локальному менеджменту. Об этом сообщает РБК.

Решение о передаче бизнеса озвучил представитель компании. По его словам, оно никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

Компания сохранит все рабочие места и продолжит работать в обычном режиме.

На данный момент Leroy Merlin владеет в России 111 магазинами в 65 городах. При этом ретейлер относится к 10 крупнейшим торговым компаниям страны.

В марте 2022 года в Leroy Merlin заявили, что планируют продолжить работу в стране вне зависимости от ситуации на Украине. Компания была не намерена штрафовать поставщиков за недопоставки и выразила готовность рассмотреть запросы на изменение закупочных цен.

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Источник — lenta.ru
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