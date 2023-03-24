Российский школьник получил две двойки и покончил с собой

24.03.2023 | 15:58

В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой в день рождения матери. До этого школьник получил две двойки, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам учителей, мальчик пришел в школу в хорошем настроении. Однако после третьего урока он внезапно ушел с занятий. В подъезде своего дома он написал прощальное письмо матери.

При попытке самоубийства школьник получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи около часа боролись за жизнь впавшего в кому мальчика, но несмотря на их усилия подросток скончался.

Родные мальчика и педагоги не понимают, что могло подтолкнуть ребенка к суициду. Учителя отмечают, что серьезных оснований переживать за свою успеваемость у восьмиклассника не было. Ему даже не высказывали претензий из-за полученных двоек, заверили они.

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