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В стране и мире

Россиянам подсчитали стоимость недельного путешествия в Европу

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Недельная поездка на европейские пляжные курорты летом обойдется в 230-280 тысяч рублей. Стоимость отдыха подсчитали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, в такую сумму двум туристам обойдется путешествие в недорогой отель категории три или четыре звезды на базе завтраков с учетом перелета через третьи страны. Так, большая часть расходов (до 50-60 процентов) придется на покупку авиабилетов.

Специалисты АТОР отметили, что несмотря на сложности с перелетом, получением виз и прочими аспектами подготовки к поездке, российские туристы сохраняют интерес к летнему отдыху в Европе.

Туроператоры фиксируют заявки на люксовые отели во Франции, Италии, Греции, Кипре и Черногории. Также выяснилось, что россияне, выбирающие европейские направления, отправляются отдыхать с семьей или путешествуют с целью релокации.

«Те, кто прежде ездил в Европу и может позволить себе такой вояж и сейчас, не откажутся от поездки и в этом году. Но о массовом классическом туризме в Европу (поездки на отдых) сейчас нет смысла говорить. Россияне переориентируются на другие направления, оставляя Европу на потом», - прокомментировал один из опрошенных АТОР экспертов.

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Источник — lenta.ru
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