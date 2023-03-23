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В стране и мире

Россиянам перечислили опасные причины дневной сонливости

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Желание поспать днем может быть спровоцировано как недостатком ночного отдыха, так и серьезными проблемами со здоровьем. Их врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила россиянам в беседе с «Известиями».

Демьяновская заявила, что основной отличительной чертой патологической дневной сонливости является трудность или невозможность ее преодоления. Причиной развития этого состояния могут стать опасные эндокринные и обменные нарушения, болезни почек и печени, объяснила невролог.

Также спровоцировать его может передозировка некоторых лекарств, прежде всего препаратов против гипертонии, спазмолитиков, противоэпилептических, противопаркинсонических и седативных.

Демьяновская рекомендовала людям с подобной проблемой сдать общий и биохимический анализы крови и проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал ухудшающие сон продукты. В частности, он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и орехов, а также курения.

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Источник — lenta.ru
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