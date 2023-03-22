Мошенники начали вербовать россиян для обналичивания денег

22.03.2023 | 12:40

Банковские мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились жертвами злоумышленников, для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Новую схему мошенничества выявил ВТБ, исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Под видом органов государственной безопасности мошенники обзванивают россиян с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход.

Если клиент соглашается, мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и используют в качестве так называемого дроппера. Впоследствии через дропперов злоумышленники обналичивают средства - жертва снимает их со своей карты и передает организаторам. От украденной злоумышленниками суммы посредник получает определенный процент.

Участие в такого рода деятельности чревато как наказанием в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, так и лишением свободы сроком до шести лет, предупреждают юристы. Используя бывших жертв мошенников, злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы. Зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.

Еще одну схему обмана россиян выявили в середине марта. Мошенники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками банка, и предлагать им вывести деньги с якобы замороженных счетов на «безопасные». Таким образом злоумышленники решили украсть больше денег на фоне недавнего введения санкций ЕС против еще трех российских банков.