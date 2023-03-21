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В стране и мире

Врач развеял главный миф о весеннем авитаминозе

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В современном мире авитаминоз не связан с сезонностью и может возникнуть в любое время года. Главный миф о весеннем авитаминозе развеял кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с изданием «Газета.ру».

По словам врача, убеждение о сезонном авитаминозе давно устарело, но раньше людям действительно не хватало овощей и фруктов в холодное время года. Сегодня же технологии производства, хранения и транспортировки позволяют поставлять на полки магазинов свежие продукты круглый год.

Однако при этом, как считает терапевт, качество уступило количеству, и современные пищевые товары содержат на 50 процентов меньше полезных веществ, чем их аналоги в XX веке. «Сейчас, к сожалению, люди испытывают дефицит витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот фактически круглый год», - отметил Чудаков.

Нехватка витаминов, в первую очередь, отражается на внешнем виде - ухудшается качество кожи, волос, появляются морщины и седина, объяснил врач. У человека снижается работоспособность, он сильнее устает и чаще болеет. Нередко обостряются респираторные заболевания, наблюдаются сбои в работе ЖКТ.

Для предотвращения таких состояний Чудаков рекомендует включить в рацион нерафинированные масла холодного отжима, есть больше зелени, овощей и ягод. «Причем ягоды являются настоящим кладезем витаминов, особенно черная и красная смородина, облепиха и клюква», - сказал Чудаков. Он допустил употребление БАДов для восполнения нехватки полезных веществ, но только после консультации с врачом. С уверенностью сказать о дефиците витаминов может только специалист после проведения анализов, предупредил он.

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Источник — lenta.ru
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