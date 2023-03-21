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В стране и мире

В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

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После атаки украинских беспилотников на Джанкой, которая произошла в ночь на 21 марта, в городе ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, пишет «Крым 24».

«Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб, и, согласно нормативной базе, [будет выплачена] компенсация потерпевшим сторонам за счет резервного фонда» - сообщил Ивин.

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки повредили домовладение и магазин. Их обнаружили на двух улицах, уточнял Ивин.

Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные - над жилыми районами, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. В пострадавшем от атаки БПЛА техникуме Джанкоя приостановили занятия, студентов эвакуировали.

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Источник — lenta.ru
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