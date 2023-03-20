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В стране и мире

Россияне пожаловались на сокращение соцпакета

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Четверть россиян пожаловались, что в 2022 году им сократили соцпакет и бонусы от работодателей. Об этом говорят результаты совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и Исследовательского центра «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Об урезании льгот заявили 80 процентов транспортников, 60 процентов врачей, 50 процентов работников сферы туризма и 42 процента строителей. Из числа опрошенных 23 процента обратили внимание на сокращение пакета ДМС, а 15 процентов вовсе лишились этой опции. Также работодатели стали экономить на корпоративном транспорте (15 процентов), компенсации питания (13 процентов) и оплате расходов на детей (13 процентов).

Более половины опрошенных (58 процентов) признались, что готовы поменять работу, чтобы расширить свой соцпакет. Пять процентов заявили, что их устраивают имеющиеся бонусы, и им нет смысла уходить к другому работодателю.

48 процентов респондентов заявили, что благодаря соцпакету экономят до десятой части зарплаты. Еще девять процентов экономят до пятой ее части.

Опрос проходил в феврале 2023 года, он затронул 1600 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 56 лет.

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Источник — lenta.ru
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