Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях

20.03.2023 | 16:49

Некоторые инфекционные заболевания способны передаваться хозяину от домашних питомцев, поэтому, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать меры предосторожности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила врач-инфекционист ИКБ №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

По словам специалиста, человеку от домашних животных могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии, лептоспироз. При этом некоторые из них в равной степени опасны и для животных, и для человека.

«Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом», - напомнила Сергеева.

Орнитоз, опасный для попугаев, воронов, голубей, нередко приводит к гибели птицы и к тяжелой пневмонии у хозяина, сообщила врач. А лептоспироз вызывает у человека тяжелые поражения почек и печени.

В качестве профилактических мер собеседница «Ленты.ру» посоветовала регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию. Кроме того, не стоит покупать животных и птиц с рук, обратила внимание она.

Также инфекционист не рекомендовала целовать кошек и собак, разрешать им забираться на обеденный стол, спать в хозяйской постели и с детьми. Она также указала на необходимость своевременно убирать лотки и чистить клетки. Соблюдать личную гигиену, а именно - мыть руки после общения с питомцем.

«Дети любят приносить домой полевых мышей, других животных, пойманных в дикой природе. Этого делать категорически нельзя! Грызуны могут быть переносчиками серьезных заболеваний - иерсиниоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом», - поделилась врач.