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В стране и мире

Песков рассказал об отношении к смартфонам в Кремле

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Сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудников администрации президента попросили до конца марта отказаться от использования смартфонов компании Apple. Утверждалось, что рекомендация продиктована мерами безопасности.

Представитель Кремля в ответ на вопрос, достоверна ли эта информация, сообщил, что не может подтвердить эти данные.

«Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система - Android или iOS», - объяснил Песков.

Он добавил, что смартфоны в аппарате президента также не используются для пересылки категорированных переговоров и материалов.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что членам верхней палаты парламента не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone.

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Источник — lenta.ru
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