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В стране и мире

Сбившего семью из пяти человек россиянина задержали

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В Крыму полиция задержала водителя ВАЗ-2107, который сбил семью из пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 («Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения») УК РФ.

По данным «Ленты.ру», вечером 18 марта в селе Емельяновка Нижнегорского района 54-летний мужчина наехал на пятерых пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

Потерпевшими оказались двое родителей и трое детей, они были доставлены в больницу. Несовершеннолетние находятся в тяжелом состоянии, мать и отец получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель иномарки сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе.

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Источник — lenta.ru
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