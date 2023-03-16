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В стране и мире

В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19

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Говорить о завершении пандемии COVID-19 на данный момент преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, сейчас наблюдается положительная тенденция, которая связана с уменьшением числа тяжелых случаев заболевания. У большинства пациентов, пояснила она, COVID-19 протекает по типу острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«Это позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, станет сезонным заболеванием», - добавила Плоскирева.

14 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, после чего будет снят режим международной чрезвычайной ситуации.

Также он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.

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Источник — lenta.ru
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