Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России

15.03.2023 | 12:54

Сибирская язва может распространиться в отдельных регионах России с помощью зараженного мяса. Люди могут заболеть либо кожной формой, либо самыми опасными желудочно-кишечной и легочной, где смертность доходит до 80 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

У двух жителей Чувашии выявили сибирскую язву. Сообщается, что мужчина заразился при разделке быка, мясо которого уже успел продать неустановленным лицам. Животное, в свою очередь, заболело из-за зараженного покупного корма.

Заражение

«Споры сибирской язвы могут содержаться в почве, в воде, на растениях в эндемичных местах. Но Чувашия, насколько я помню, это нетипичное место для распространения этой болезни, поэтому животное, действительно, могло заразиться через корм», - считает Крючков.

Для человека, по его словам, есть несколько путей заражения. Если порезаться при разделке зараженного мяса, наступит кожная форма, что, вероятно, и произошло в случае пациентов из Чувашии. Если разделывать мясо слишком интенсивно и случайно вдохнуть зараженные частицы, наступит легочная форма. Если съесть зараженное мясо - желудочно-кишечная.

«Бактерии сибирской язвы могут погибнуть при слишком интенсивной термообработке. Но мы не можем знать, как именно человек решит приготовить мясо. Кроме того, он может порезаться при разделке. Может решить сделать отбивную — это прямой путь к легочной форме. Может приготовить мясо неудачно, когда температуры будет недостаточно для гибели бактерий», - отметил Крючков.

Распространение

Человек, как отметил Крючков, заразить другого практически не в состоянии. Заразной может быть только кожная форма, и то достаточно редко.

«В этом смысле проблема передачи от человека к человеку самая несущественная. Но необходимо эпидемиологическое расследование, ведь главную угрозу представляет зараженное мясо», - подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Иммунолог заявил о необходимости не только установить тех, кто купил зараженное мясо, но также важно установить происхождение зараженного корма, тех, кто его приобрел, животных, которые также могли заразиться с его помощью.

Прогноз

Кожная форма сибирской язвы, по словам Крючкова, самая легкая, хоть и относительно. Без лечения летальность составляет около 10 процентов, при лечении смертность удается свести к минимуму. Куда большую опасность представляют легочная и желудочно-кишечная формы.

«Без лечения летальность легочной формы составляет около 80 процентов. С лечением - около 45. Желудочно-кишечная чуть легче, но не сильно. Поэтому заболевание крайне опасно», - сообщил иммунолог.

Ранее сообщалось, что заразившаяся пара из Чувашии уже госпитализирована и проходит лечение. Их состояние стабильно, жизни ничего не угрожает.