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В стране и мире

Минтранс начал готовить ограничения для недобросовестных таксистов

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Министерство транспорта РФ разрабатывает механизм, который лишит водителей такси возможности работать более 12 часов, меняя агрегаторов. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время недобросовестные таксисты превышают допустимый лимит работы в сутки, просто переключившись на другую компанию и продолжая брать заказы. В Минтрансе намерены найти способ лишить их этой возможности ради безопасности пассажиров. Также это позволит унифицировать требования к режиму труда и отдыха водителей такси.

Пока в ведомстве не раскрывают подробностей механизма контроля, отмечая, что вопрос находится в работе. Но, как считает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, создать единую систему, в которой будет видно время, в течение которого тот или иной водитель такси находится на линии, не составит особого труда.

По его словам, вся информация о водителе, его поездках и рабочем времени находится в цифровом виде. Поэтому технически нет проблем отследить, сколько часов таксист проработал с одним агрегатором, а сколько с другим. «Отключить от новых заказов водителя, который превысил установленный лимит времени и решил работать с другой компанией, вполне реально», - отметил он.

С 1 марта в России заработали новые правила для водителей такси и общественного транспорта. К управлению автобусами, троллейбусами, трамваями не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

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Источник — lenta.ru
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