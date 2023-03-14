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В стране и мире

В России задумались о выпуске «патриотических» гособлигаций

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Российский Минфин направил в правительство предложение о выпуске так называемых патриотических гособлигаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Уточняется, что такая инициатива содержится в предложениях ведомства, которые были представлены в конце февраля.

По задумке бумаги будут выпускаться от лица правительства, а распространяться среди населения — через банки, финансовые платформы и другие институты финрынка. Иные детали, включая потенциальные объемы размещений, пока не сообщаются.

В настоящее время у государства есть один тип «народных» облигаций — ОФЗ-н. В марте 2022-го Минфин приостановил размещение облигаций «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований».

В начале 2023 года появилась информация, что россиянам предложат новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования. Проект бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ), которые могут заинтересовать россиян с невысокими доходами, разрабатывают Минфин и Центробанк (ЦБ). Идея бескупонных долговых бумаг заключается в том, что они размещаются по цене существенно ниже номинала, а погашаются по номиналу.

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Источник — lenta.ru
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