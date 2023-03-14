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В стране и мире

Россиянка впала в кому из-за ваты в ухе

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В Бурятии женщина впала в кому из-за ваты в ухе после самолечения. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

Там сообщили, что женщина обратилась к врачам с жалобами на головокружения, рвоту и гнойные выделения из левого уха. Медики провели компьютерную томографию (КТ) и обнаружили большое число гноя. Выяснилось, что симптомы болезни у женщины вызвала вата в ухе, о которой она забыла.

«Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт - произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг и развился менингит», - говорится в сообщении министерства.

Женщину экстренно госпитализировали, и она впала в кому. Врачи провели две операции, после чего женщина начала идти на поправку. При этом после перенесенного менингита у нее развились неврологические нарушения, среди которых парез конечностей и утрата способности формировать речь.

Ранее в Нижневартовске школьник впал в кому после того, как искупался в бассейне спортивного центра. Во время занятия с тренером мальчик начал тонуть и ушел под воду. Школьника вытащили из бассейна и госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка церебральную кому и утопление.

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Источник — lenta.ru
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